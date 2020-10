Calciomercato Milan, colpo Thauvin a zero: conferme dalla Spagna

Calciomercato Milan, colpo Thauvin: dalla Spagna arrivano conferme sull’acquisto a parametro zero del francese.

Si è appena conclusa la sessione di Calciomercato “estivo” ma il Milan sta pensando alle prossime mosse. Attenzione massima soprattutto alla squadra svincolati: a giugno 2021 scadrà il contratto di diversi calciatori interessanti, e fra questi c’è anche qualcuno che Maldini e Massara hanno nel mirino da un po’ di tempo.

Chiaro riferimento a Florian Thauvin, il talento Marsiglia che spinge da tempo per cambiare aria. I francesi stanno provando in tutti i modi a rinnovare il contratto, ma il calciatore sembra aver deciso: vuole andare via. A parametro zero è un’occasione ghiotta per molti club, e il Milan non sta a guardare.

Mercato Milan, Thauvin arriva a zero

In questi giorni vi abbiamo raccontato dell’intenzione dei rossoneri di provare a chiudere per questo colpo. Nelle ultime ore sono arrivate conferme dalla Spagna. Stando a quanto scrive TodoFichajes.com, ci sarebbe addirittura già un accordo verbale fra il Milan e Thauvin per il trasferimento l’estate prossima a parametro zero.

Sarebbe un acquisto importante per il Milan. Thauvin è un calciatore di talento, e tra l’altro è perfetto nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il suo ruolo infatti è proprio quello di esterno destro: così può rientrare sul suo sinistro e creare pericoli alle difese avversarie. Ma potrebbe fare anche il trequartista, ruolo ad oggi ricoperto egregiamente da Hakan Calhanoglu.

