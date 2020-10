Verso Inter-Milan | Pioli ritrova due titolarissimi: la probabile formazione

Le ultime sulla formazione del Milan che sfiderà l’Inter nel primo derby stagionale: match previsto per sabato 17 ottobre alle 20:45.

Sette giorni al derby. La prima stracittadina milanese della stagione porterà con sé diversi temi. Su tutti quello del rischio Covid, visti i diversi calciatori di Inter e Milan recentemente risultati positivi.

Ma sarà anche spettacolo puro a livello calcistico, anche se la cornice di San Siro non ospiterà il solito numeroso e caldo pubblico rossonerazzurro.

Intanto Stefano Pioli, come descritto dal Corriere dello Sport, ha già in mente l’undici titolare da schierare contro l’Inter di Antonio Conte. Una formazione che dovrà tenere conto dei positivi al Coronavirus, dei rientri dalle Nazionali e dai calciatori da poco tornati in gruppo.

Inter-Milan, il possibile 11 titolare rossonero

Scelte che però, ad una settimana dal derby, sembrano già scritte per Pioli. Il quale si affiderà sempre al 4-2-3-1 come modulo di base, che tanto bene gli ha portato da quando ha scelto di individuarlo come schema principale.

Gigio Donnarumma difenderà come sempre i pali del Milan. In difesa scelte obbligate: Calabria giocherà a destra e Theo Hernandez a sinistra, mentre accanto a Kjaer si rivedrà capitan Romagnoli, ormai recuperato dai lunghi problemi al polpaccio. Ancora out gli altri centrali Gabbia (positivo al Covid da ieri), Musacchio e Duarte.

A centrocampo spazio alla mediana titolare dello scorso campionato. Kessie e Bennacer agiranno davanti alla difesa, con Tonali pronto a subentrare ed a dare dispiaceri all’Inter, squadra che lo ha trattato per mesi ma senza affondare il colpo.

Pure sulla trequarti Pioli dovrà fare la conta dei presenti. Impossibile non prescindere da Calhanoglu come metronomo offensivo, mentre ai suoi lati agiranno Castillejo e il dinamico Saelemaekers, che dovrebbe vincere il solito ballottaggio con Brahim Diaz.

L’attacco sarà tutto ad appannaggio di Zlatan Ibrahimovic, ormai recuperato dal contagio virale e da oggi pomeriggio pronto ad allenarsi sul campo. Panchina per Rafa Leao, mentre ci dovrebbe volere ancora qualche giorno per recuperare Rebic dopo lo stop all’avambraccio.

LA FORMAZIONE DEL MILAN NEL DERBY – (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE -> DIAZ ESALTATO DA THEO HERANDEZ: “DEVE RESTARE”