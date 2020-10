Milan, monte ingaggi in calo: risparmiati 25 milioni

Il dato sugli stipendi dei calciatori del Milan è positivo rispetto al passato. Il club è riuscito a tagliare diversi milioni di euro.

Il Milan esce dall’ultima sessione di calciomercato con la nomea di club virtuoso. Un bellissimo pregio, se si pensa i dati in perdita dell’esercizio rossonero nel recente passato.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il monte-ingaggi del Milan è drasticamente calato rispetto a quello della stagione 2019-2020.

Merito delle partenze di diversi elementi costosi: gente come Biglia, Bonaventura, Reina e Suso percepiva stipendi importanti. Al loro posto sono arrivati calciatori giovani o quanto meno con ingaggi sotto ai 2 milioni netti.

Il risparmio totale è di ben 25 milioni rispetto all’ultima annata. Il monte stipendi attuale del Milan parla di 90 milioni netti di spesa annua, tenendo conto anche del Decreto Crescita che agevola la tassazione per i calciatori in arrivo dall’estero.

Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma sono i calciatori più pagati: 7 milioni per lo svedese, 6 per il giovane portiere che però dovrà rivedere a breve l’accordo vista la scadenza di contratto a giugno prossimo. Un buon lavoro per Elliott Management e per la dirigenza rossonera, che sta lavorando in prospettiva senza appesantire i costi del Milan.

