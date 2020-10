Calciomercato Milan, occasione Kubo: assist dal Real Madrid

Takefusa Kubo sta giocando poco al Villarreal. Il Real Madrid sta pensando di richiamarlo dal prestito. Il Milan potrebbe approfittarne a gennaio.

Il Milan potrebbe ricevere un altro assist dal Real Madrid. Takefusa Kubo, già nel mirino del Milan nella sessione di mercato appena conclusa, potrebbe tornare di moda. Il giapponese sta giocando poco al Villarreal, così i Blancos potrebbero richiamarlo a gennaio. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il Milan a quel punto potrebbe inserirsi e chiederlo al Real Madrid, forte degli ottimi rapporti con la dirigenza spagnola.

Kubo ha soli 19 anni, ma è considerato uno dei migliori talenti del Sol Levante. Avrebbe le caratteristiche giuste per potersi inserire nel migliore dei modi nello scacchiere di Stefano Pioli, con ampie capacità di disimpegnarsi come ala o trequartista. Un giocatore funambolico in grado di creare superiorità e scompiglio nelle difese avversarie con dribbling e accelerazioni improvvise. Il Milan osserva la sua situazione, pronto a intervenire a gennaio.

