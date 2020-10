Verso Inter-Milan, Rebic vuole esserci: le ultime

Il Milan farà di tutto per recuperare Ante Rebic per il derby. Il croato, infortunatosi al gomito nella gara contro il Crotone, effettuerà una visite specialistica in settimana.

Un elemento imprescindibile per gli schemi di Stefano Pioli. Ante Rebic si è infortunato al gomito durante la gara contro il Crotone, ma vuole essere disponibile per il derby di sabato. Il croato verrà sottoposto in settimana a una nuova visita specialistica e a quel punto si saprà se potrà essere della partita.

Come riporta calciomercato.com, non sono presenti fratture e questo è un segnale molto positivo affinché Rebic possa effettivamente recuperare. Ad ogni modo, non verranno affrettati i tempi, per non rischiare di perdere il giocatore per altri impegni, che diventeranno poi molto ravvicinati. Il recupero di Ibrahimovic ha dato nuova carica al Milan in vista del derby e se dovesse rientrare anche Rebic, il Milan potrebbe contare sugli uomini titolari in avanti.

UFFICIALE: ROBINHO TORNA AL SANTOS

Milan, Rebic out: le alternative per il derby

Il Milan è fiducioso di poter recuperare Ante Rebic, ma sta anche valutando le alternative al croato. In prima fila c’è Leao, apparso in forma e reduce da una doppietta contro lo Spezia. L’altro nome caldo è Brahim Diaz, autore di un ottimo impatto con la maglia rossonera e potrebbe essere l’uomo in grado di sconvolgere la difesa avversaria con velocità e imprevedibilità. Due gol anche per lui con la sua Spagna Under 21. Pioli farà di tutto per avere Rebic a disposizione, ma le possibilità per sostituirlo sono ampie.