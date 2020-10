Calciomercato Milan, Pellegatti: “Ecco il vice Ibra”

Il noto giornalista Carlo Pellegatti dal suo canale YouTube suggerisce il nome di Jörgen Strand Larsen per il ruolo di vice Ibrahimovic

Al termine del calciomercato non è arrivato il tanto discusso vice Ibrahimovic. L’attaccante svedese per questa stagione non avrà un vero sostituto e ad alternarsi in avanti per prendere il suo posto saranno certamente Rafael Leao e Ante Rebic.

Il noto giornalista Carlo Pellegatti – attraverso il proprio canale ufficiale Youtube – ha voluto suggerire un profilo per il futuro attacco del Milan.

Pellegatti ha così invitato a seguire Jörgen Strand Larsen, centravanti norvegese che indossa la maglia del Groningen. Il classe 2000 ha già vestito in passato il rossonero, con la Primavera. Secondo il giornalista puntare su di lui potrebbe rivelarsi un’ottima idea. L’investimento, infatti, avendo un valore di soli 300mila euro non sarebbe eccessivo e una sua futura rivendita non sarebbe complicata.

