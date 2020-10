Covid, controlli extra per i 14 nazionali del Milan

Il Milan effettuerà delle visite aggiuntive per i calciatori che in settimana torneranno dagli impegni con le rispettive Nazionali.

La notizia del ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic, negativo agli ultimi due tamponi, fa felice il Milan. Ma il rischio di contagi al Covid-19 è sempre dietro l’angolo.

Per questo motivo, come riporta il Corriere della Sera, il Milan ha predisposto dei controlli sanitari extra per i 14 calciatori attualmente impegnati con le Nazionali.

Non appena i suddetti elementi della rosa torneranno a Milanello, effettueranno delle visite mediche integrative e, probabilmente, anche un ciclo di tamponi in più per valutare eventuali contagi.

Il caso di Matteo Gabbia, risultato positivo durante il ritiro con l’Under-21 in Islanda, è emblematico. Il virus è ancora vivo e vegeto e i calciatori che viaggiano di frequente possono essere esposti facilmente.

Intanto l’Inter ieri ha avuto notifica del sesto calciatore contagiato: l’inglese Ashley Young, preventivamente posto in isolamento ed asintomatico. Ma il derby di sabato 17 ottobre non è a rischio.

