Bellinazzo: “Elliott, investimento da 140 milioni per il Milan”

Grande investimento per il Milan da parte della proprietà statunitense. Questi i dati annunciati da Marco Bellinazzo de IS24O.

Oggi il giornalista Marco Bellinazzo, grande esperto di calcio e finanza, ha parlato degli interventi di Elliott Managment nel Milan degli ultimi mesi.

Interpellato da Sky Sport, Bellinazzo ha reso note in particolare le cifre della spesa della famiglia Singer: “Elliott ha investito ben 140 milioni di euro nel Milan, da luglio ad oggi. Un segnale chiaro e importante, vogliono riportare il club ai vertici”.

Un vero e proprio attestato di volontà. La missione è quella di far quadrare i conti investendo nella squadra e nell’organigramma, così da risalire la china anche in un momento complicato come quello della pandemia. Ma Bellinazzo considera fondamentale un altro fattore: “Il ritorno in alto e l’aumento dei ricavi passa sempre dalla qualificazione in Champions League“. Pioli è avvisato.

