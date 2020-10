Celtic Glasgow, altro giocatore positivo al Covid-19

Dopo Ryan Christie, Odsonne Edouard e Nir Bitton anche Hatel Elhamed si aggiunge alla lista dei calciatori del Celtic Glasgow positivi al coronavirus.

Il Celtic Glasgow ha ufficializzato che anche Hatel Elhamed è risultato positivo al Covid-19. La positività è stata riscontrata mentre il giocatore si trovava con la nazionale israeliana e adesso deve stare in isolamento.

Salterà sicuramente l’impegno di Europa League contro il Milan previsto per giovedì 22 ottobre in Scozia. Tre giorni fa anche Nir Bitton, altro giocatore del Celtic e di Israele, è risultato positivo al coronavirus. Si trovava in nazionale proprio con Elhamed.

Nella squadra scozzese sono in totale quattro i casi di positività emersi, visto che in precedenza erano stati ufficializzati pure quelli riguardanti Ryan Christie e Odsonne Edouard. Nel Milan, invece, al momento sono positivi i difensori Leo Duarte e Matteo Gabbia. Zlatan Ibrahimovic è da poco guarito.

