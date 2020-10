Inter-Milan, recupero Rebic: decisione in 48 ore

Il Milan farà di tutto per recuperare Ante Rebic per il derby. Il croato è ancora fuori per la lussazione al gomito subita durante Crotone-Milan.

Il Milan si prepara al derby con i recuperi importanti di Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli, ma deve ancora fare i conti con una difesa ridotta numericamente al lumicino e con l’assenza, probabile, di Ante Rebic. Il croato soffre ancora per la lussazione al gomito subita durante Crotone-Milan.

Come riporta il Corriere dello Sport, la decisione verrà presa nelle prossime 48 ore. Rebic, infatti, si sottoporrà tra oggi e domani a una visita specialistica, dopo la quale verrà stabilito se potrà essere della partita o meno. Da Milanello filtra molto pessimismo e al momento la soluzione più probabile è quella che porta allo schieramento di Leao come esterno sinistro d’attacco. Da non escludere l’utilizzo di Brahim Diaz nei tre alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

MILAN, OPERAZIONE DIFESA: MILENKOVIC PRIMO NOME