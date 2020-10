Allegri, destinazione a sorpresa | Ancora in Serie A

Allegri potrebbe tornare presto in Serie A. Lotito sogna di portarlo alla Lazio al posto di Simone Inzaghi.

Massimiliano Allegri è ancora a piede libero. Il 30 giugno 2020 è scaduto il contratto con la Juventus: non ha vincoli contrattuali ed è in attesa di una chiamata importante. Più volte ha fatto sapere di voler tornare in panchina, ma sta aspettando l’offerta giusta. In estate c’era la tentazione Inter, ma poi l’allarme Antonio Conte è rientrato.

Dopo l’addio di Maurizio Sarri, qualcuno aveva ipotizzato anche un ritorno alla Juventus. Niente di fatto anche in questo caso, quindi Allegri è rimasto ancora senza squadra. Ma occhio perché la stagione è lunga e qualcosa può succedere, anche sulle panchine dei top club.

COLPO THAUVIN: NUOVA PRETENDENTE

Allegri è il sogno della Lazio

Sullo sfondo infatti c’è sempre il Paris Saint-Germain, con Thomas Tuchel che ha ottenuto la conferma dopo aver raggiunto la finale di Champions League. Ma la sua posizione, anche a causa dei rapporti con Leonardo, è sempre in bilico, ecco perché la pista Allegri è sempre nei pensieri dei parigini.

Attenzione però alle sorprese. Il Messaggero, infatti, oggi ha parlato di un’opzione clamorosa per il futuro di Max: la Lazio. Stando a quanto riportato dal quotidiano romano, Claudio Lotito, stanco del tiro e molla con Simone Inzaghi, starebbe pensando di regalarsi Allegri.

Uno scenario che potrebbe verificarsi anche durante l’anno, se le cose in casa Lazio non dovessero andare bene. Chiaramente Lotito per realizzare questo sogno dovrà sborsare un bel po’ di soldi perché Allegri chiede uno stipendio importante, da top.

INTER-MILAN, PIOLI RECUPERA UN ALTRO GIOCATORE