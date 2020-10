Calciomercato Milan, colpo Thauvin: nuova pretendente

Il Milan è in pole per Florian Thauvin. Dalla Spagna però arriva un’indiscrezione secondo la quale anche il Siviglia avrebbe preso informazioni per l’ala del Marsiglia.

Florian Thauvin è uno dei nomi più caldi per il mercato di gennaio del Milan. Il francese è in scadenza 2021 con il Marsiglia e non sembra intenzionato a rinnovare. Proprio il ventisettenne ha ammesso in un’intervista all’Equipe che alla sua età molti calciatori che giocano in Francia si trasferiscono all’estero per ottenere un salto di qualità nella propria carriera.

Il Milan monitora la sua situazione e potrebbe decidere di anticipare il suo arrivo, con una somma non elevatissima da versare nella casse del Marsiglia già a gennaio. Al momento però la soluzione più probabile è quella di un arrivo a giugno a parametro zero.

I rossoneri sono in testa nella corsa al francese, ma nelle ultime ore è emerso prepotentemente l’interesse del Siviglia, pronto a inserirsi tra Milan e Thauvin. Estadiodeportivo.com, riporta che Monchi, ds degli andalusi, è vigile sul giocatore.

PIOLI RECUPERA CONTI

Milan, Thauvin: qualificazione in Champions necessaria

L’obiettivo del Milan in questa stagione è il ritorno in Champions League. La squadra sembra ben attrezzata, ma le concorrenti sono agguerrite. Una qualificazione dei rossoneri nella massima competizione europea, aiuterebbe molto anche in fase di calciomercato.

L’arrivo di Thauvin al Milan sembra vincolato al piazzamento in classifica. Se la squadra di Pioli dovesse arrivare tra le prime quattro, allora l’affare potrebbe subire un’accelerata importante. Un affare a tutti gli effetti perché il Milan avrebbe un giocatore nel pieno della maturità a prezzi molto inferiori rispetto al valore del giocatore.

MILAN, NUOVI TAMPONI ALLA SQUADRA