Verso il derby, Pioli recupera anche Conti

Andrea Conti è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Il terzino rossonero era fuori dal 21 luglio, dalla partita contro il Sassuolo.

Il Milan rimette insieme i pezzi. Dopo i recuperi di Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri hanno nuovamente a disposizione anche Andrea Conti. Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino rossonero ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo. Conti era fuori per infortunio dal 21 luglio, ovvero dalla gara contro il Sassuolo, nella quale lo stesso Romagnoli è dovuto uscire anzitempo. Poi un’altra operazione al ginocchio e ora il ritorno in campo.

La carriera di Conti al Milan è stata finora martoriata dagli infortuni, che gli hanno impedito di mostrare le qualità che avevano fatto sgranare gli occhi ai tempi dell’Atalanta. Tutto l’ambiente Milan si augura che il calvario del terzino sia finito e che riesca a dare il massimo per la causa rossonera.

Inter-Milan, Conti recuperato, ma giocherà Calabria

Il rientro di Conti è particolarmente apprezzato perché fornisce ulteriori soluzioni a Stefano Pioli per la fascia destra, ma non cambia le gerarchie del ruolo.

Al momento il più in forma è Davide Calabria e giocherà presumibilmente lui nel derby di sabato contro l’Inter. L’ex esterno dell’Atalanta dovrà vedersela adesso anche con il nuovo arrivo Diogo Dalot, che può giocare sia sul versante destro che su quello sinistro. Caratteristiche simili tra i due giocatori, particolarmente propensi alla propulsione offensiva. Il portoghese potrebbe trovare spazio a gara in corso.

KAKÀ: MILAN, SERVE ESPERIENZA