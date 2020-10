Bakayoko: “Gattuso un pazzo, mi ha convinto a scegliere Napoli”

Le prime parole da nuovo calciatore del Napoli di Tiemoué Bakayoko. Il mediano francese ha parlato del suo ‘amico’ Gattuso.

Il Napoli di oggi ha una forte impronta rossonera. Non solo perché guidato da Rino Gattuso, vecchia conoscenza del Milan, ma anche per uno degli ultimi rinforzi.

Gli azzurri si sono accaparrati le prestazioni di Tiemoué Bakayoko, ex mediano del Milan arrivato in prestito dal Chelsea. Il francese inizialmente sarebbe dovuto tornare a Milanello, poi è stato il Napoli a convincerlo.

Oggi Bakayoko, nella sua prima intervista in quel di Napoli, ha parlato proprio della sua scelta di carriera: “Sono contento di essere a Napoli, mi hanno subito accolto bene. Gattuso è stato decisivo: è stato lui a convincermi, mi ha voluto fortemente e lo ringrazio pubblicamente”.

Il loro rapporto ai tempi del Milan era già molto positivo: “Ho ritrovato lo stesso Gattuso che avevo conosciuto in rossonero. E’ sempre un pazzo, non è cambiato per niente”.

