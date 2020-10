Milan, Kjaer espugna Wembley. E fa 100 con la Danimarca

Il difensore del Milan Simon Kjaer straordinario nella vittoria di ieri della sua Danimarca in Inghilterra. Ottime news per i rossoneri.

Grande risultato ieri per la Danimarca in casa dell’Inghilterra. Storico il successo degli scandinavi al tempio di Wembley.

Il match è stato deciso dal rigore vincente di Christian Eriksen, ma il vero protagonista della gara è stato il capitano danese Simon Kjaer.

Il centrale del Milan è risultato tra i migliori in campo, abile a frenare le ambizioni di talenti come Kane o Rashford, blindando la propria difesa e rilanciando le ambizioni della sua Danimarca.

Inoltre Kjaer ieri ha celebrato le 100 presenze in carriera con la maglia della sua Nazionale, con tanto di complimenti da parte del Milan sui social.

Muro difensivo, capitano, leader. Una splendida notizia per i rossoneri in vista del derby di sabato a San Siro.

Perfekt at fejre 100 landskampe #ForDanmark med sejr på Wembley🇩🇰

A perfect night: Celebrating 100 caps for Denmark with a clean sheet + victory at Wembley👊#ProudAndHappyCaptain pic.twitter.com/VWvIphKq6D

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) October 14, 2020