Donnarumma decisivo in Italia-Olanda: le pagelle dei quotidiani

Gianluigi Donnarumma quasi miracoloso nell’impedire a Memphis Depay di regalare la vittoria all’Olanda contro l’Italia. Voti positivi per lui.

Italia un po’ sprecona nella partita di Nations League disputata contro l’Olanda a Bergamo e conclusa con il risultato di 1-1. Gli azzurri erano passati in vantaggio con Lorenzo Pellegrini al 16′, ma al 25′ sono stati raggiunti da Donny van de Beek.

La Nazionale di Roberto Mancini ha avuto una buona occasione per fare 2-0 prima del pareggio olandese, ma Ciro Immobile non l’ha sfruttata. Il centravanti della Lazio ha anche sciupato una chance ancora più ghiotta al 56′, poco dopo che Gianluigi Donnarumma aveva impedito a Memphis Depay di portare in vantaggio la sua squadra.

Per il portiere del Milan pagelle con voti positivi oggi dai tre principali quotidiani sportivi italiani.

La Gazzetta dello Sport: «7. Cillessen è molto più impegnato dagli azzurri, perché noi tiriamo di più e difendiamo meglio in mezzo. Ma quando arriva Depay si esalta con un mezzo miracolo. Sicurezza».

Corriere dello Sport: «6,5. Nel primo tempo non si sporca i guanti, ma nella ripresa fa una grande parata su Depay».

Tuttosport: «7. Incolpevole sul gol. Sbroglia con personalità alcuni traversoni alti. Bravissimo in tuffo sul tiro angolato di Depay».

