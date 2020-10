Inter-Milan, tegola per Conte | L’attaccante finisce ko

Infortunio per Alexis Sanchez, che rischia di saltare Inter-Milan di domani. Ecco le notizie riportate in Cile sul ko dell’attaccante.

Stando a quanto riportato in Cile, Alexis Sanchez ha subito un infortunio muscolare nel corso dell’ultima partita con la Nazionale. Come scrive adnradio.cl, nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale dell’Inter per le ultime notizie sulle condizioni del calciatore.

Sanchez è in forte dubbio quindi per la partita di sabato contro il Milan, il derby. Inoltre, potrebbe non recuperare nemmeno per il debutto in Champions League contro il Borussia M’Gladbach. Insomma, un duro colpo per Antonio Conte, che già deve fare a meno di diversi calciatori poiché positivi al Covid-19.

GOLDEN BOY 2020, I FINALI: C’E’ UN ROSSONERO