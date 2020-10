Milan, Donnarumma: “Gap con l’Inter ridotto. Ibrahimovic è carico”

Le parole di Donnarumma ai microfoni di Sky Sport in vista del derby. Il portiere del Milan è ottimista per sabato e per il futuro.

Intervistato da Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby di sabato. Il portiere rossonero si è soffermato sul paragone con l’Inter e sul gap accumulato in questi anni.

Ecco le sue parole in merito: “Il gap si è ridotto perché la società ha fatto un buon mercato. Il mister sta facendo grandi cose, ora dimostriamo sul campo che ci siamo avvicinati a loro. Non vediamo l’ora di scendere in campo“.

Donnarumma parla poi dell’Inter e della sua forza: “Grande squadra con un grande allenatore. Hanno tutto per fare bene, ma anche noi ci giochiamo le nostre carte. Sono ottimista, faremo una grande partita“.

Ibrahimovic è guarito dal Covid-19 e sabato sarà regolarmente in campo per questa importante sfida. Le sue parole sul rientro dell’attaccante: “Tutti volevamo che ci fosse. Siamo contenti, ci dà una grossa mano. Lui è carichissimo per questa partita“.

Gigio sa che fare bene nel derby è fondamentale per il cammino del Milan: “Ci darebbe forza e consapevolezza, ma siamo ancora all’inizio“. Infine il suo pensiero sul gruppo che si è creato nello spogliatoio: “Siamo giovani, possiamo crescere tanto. Ma stiamo dimostrando già nel presente che possiamo fare grandi cose, io sono ottimista“.

