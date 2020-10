Milan super, la conferma del CIES | FOTO

Il CIES, l’Osservatorio del calcio internazionale, pone i calciatori del Milan di Stefano Pioli tra i migliori della Serie A. Ecco la classifica delle performance dell’ultimo mese

Il grande momento del Milan è certificato anche dal CIES. Guardando la classifica delle performance dei calciatori di Serie A nell’ultimo mese, dell’Osservatorio del calcio internazionale, vediamo come tra i primi posti ci sono tantissimi elementi della rosa di Stefano Pioli.

In testa ci sono due giocatori dell’Atalanta, che non a caso è a punteggio pieno in Serie A come i rossoneri: comandano così Gomez e Gosens che precedono ben sette milanisti.

Sul gradino più basso del podio troviamo Franck Kessie, che è così il miglior centrocampista del nostro campionato, davanti a Gigio Donnarumma, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Simon Kjaer e Matteo Gabbia.

Il centrale italiano chiude la top 10 insieme a Lautaro Martinez. Undicesimo Davide Calabria, quindicesimo Bennacer e ventiduesimo Saelemaekers.

