Rebic out per Inter-Milan: quando dovrebbe rientrare

Ante Rebic non potrà essere convocato per Inter-Milan di campionato e probabilmente salterà pure l’Europa League. Rientro contro la Roma?

Stefano Pioli non potrà disporre di Ante Rebic nel derby Inter-Milan. Ieri l’attaccante croato ha sostenuto una visita di controllo al braccio sinistro lussato a Crotone e non ci sono le condizioni per farlo rientrare.

L’assenza dell’ex Eintracht Francoforte è pesante, considerando che si tratta di uno dei giocatori più importanti della squadra. In attacco il suo contributo avrebbe fatto molto comodo, però i rossoneri dovranno cercare di vincere anche senza di lui.

Il Corriere dello Sport spiega che Rebic dovrebbe saltare anche il match Celtic Glasgow-Milan di Europa League previsto per giovedì prossimo. Possibile un rientro nella lista dei convocati per Milan-Roma di lunedì 26 ottobre.

