“Ibrahimovic può giocare fino a 45 anni”, il parere dell’ex Inter

Secondo Bergomi, Ibrahimovic potrebbe giocare in Serie A fino a 45 anni. Ecco cosa ha detto durante la telecronaca di Inter-Milan.

Zlatan Ibrahimovic sta lasciando il segno in questo derby. Come l’anno scorso, l’attaccante del Milan ha firmato una doppietta in questo primo tempo. Numeri incredibili per questo calciatore che, alla sua età, continua a fare la differenza nel nostro campionato.

Durante l’esultanza di una delle due reti, Ibra ha fatto un gesto evidente con la mano.

Fabio Caressa, durante la telecronaca su Sky Sport, ha presupposto che questo gesto è diretto a chi continua a parlare dell’età di Zlatan, mentre lui in campo dà dimostrazione di forza. A quel punto è intervenuto Beppe Bergomi, che ha detto la sua: “Per me nel nostro campionato Ibra può giocare fino a 45 anni. Magari in Premier no, ma da noi senza alcun problema“.

