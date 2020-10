Iachini: “Pezzella resta qui ma sappiamo come funziona”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina parla del futuro di German Pezzella. Il difensore argentino è stato cercato dal Milan nell’ultima sessione di mercato

German Pezzella è tra i calciatori messi nel mirino dal Milan nell’ultima sessione di calciomercato. I rossoneri – come raccontato nei giorni scorsi – hanno effettuato un tentativo per l’argentino della Fiorentina anche nelle ultime battute finali del mercato, ricevendo un no da parte del club viola.

Il contratto del centrale è in scadenza il 30 giugno 2022 ma la vola dei toscani pare essere quella di continuare con lui. Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha intenzione di puntare su German Pezzella e non lo nasconde: “È legato alla maglia della Fiorentina – afferma in conferenza stampa l’allenatore viola – È un ragazzo serio, soffriva come un matto perché non poteva giocare. Pezzella è il capitano ed è una guida per tutti, non solo per la difesa.

Attenzione al lavoro dei procuratori – “Non dobbiamo creare avversari in casa nostra – prosegue Iachini – Si vede dai comportamenti l’attaccamento alla maglia. Non sono arrivata altre indicazioni da parte dalla società, Pezzella resta qui e sarà il nostro capitano. Poi ovviamente i procuratori muovono il mercato, lo sappiamo come funziona. Non mi ha mai detto che vuole andare via”.

LEGGI ANCHE: DOPPIO AFFARE CON IL TOTTENHAM