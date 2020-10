Derby, Kakà: “Pronostico? Per me vince il Milan”

Il pronostico di Inter-Milan secondo Ricardo Kakà, vecchia stella brasiliana dei rossoneri che ha giocato moltissimi derby.

Tanta attesa per il derby di Milano, che si giocherà con pochissimi spettatori a San Siro ma con la solita grande enfasi della stracittadina.

Ricardo Kakà, ex campione del Milan che ha giocato e vinto moltissimi derby, ha parlato a Globoesporte della sua esperienza personale. Indimenticabili certe sfide contro l’Inter, anche in Champions League.

In particolare Kakà ha parlato di come si preparava in ritiro la sfida: “Dormivamo poco alla vigilia. Eravamo tutti a Milanello, concentrati ma anche allegri. Dida sfidava sempre Serginho a biliardo, noi altri li guardavamo e facevamo il tifo. Restavamo per ore a scherzare e chiacchierare”.

Poi il pronostico sul derby di oggi alle ore 18: “Vince il Milan 2-1!”. Facendo tutti gli scongiuri del caso, speriamo che la sensazione dell’ex numero 22 rossonero sia giusta.

LEGGI ANCHE -> NAPOLI, DURO ATTACCO ALLA FIGC