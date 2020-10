Calafiori positivo, Roma in isolamento fino al Milan

La Roma è in isolamento fiduciario fino alla gara contro il Milan. La positività del giovane Riccardo Calafiori ha condotto Fonseca alla decisione drastica.

In casa Roma la vittoria contro il Benevento non ha tranquillizzato le acque. La positività del giovane Riccardo Calafiori, che si aggiunge a quella di Amadou Diawara, ha portato il tecnico Fonseca e il CEO Fienga alla decisione di chiudere la squadra in isolamento fiduciario a Trigoria. Come riporta il Corriere dello Sport, tutta la Roma resterà al centro sportivo giallorosso fino alla gara di lunedì contro il Milan.

Dopo il match di ieri sera, la squadra capitolina è tornata a Trigoria. Mercoledì partirà per la volta di Berna, dove giocherà contro lo Young Boys in Europa League. Successivamente continueranno il ritiro precauzionale, prima della partenza per Milano, dove lunedì sera affronteranno i rossoneri, reduci dalla vittoria nel derby in campionato.

