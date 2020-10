Ultim’ora – Calhanoglu infortunato, salta Celtic-Milan

Brutte notizie da Milanello: Calhanoglu ha riportato un problema alla caviglia e non sarà a disposizione per Celtic-Milan.

Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la partita di giovedì Celtic–Milan. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista ha subito un infortunio alla caviglia ed è costretto a dare forfait per la prima uscita di Europa League. La sua assenza potrebbe essere per precauzione in vista della Roma.

Una brutta perdita per Pioli in vista di un’importante sfida in Europa. Infatti il centrocampista turco, uno dei migliori per rendimento dal post-lockdown ad oggi per reti e assist, non potrà essere schierato né convocato. Non ci voleva in questo momento così positivo per il calciatore e per tutta la squadra. Sarà un’assenza che si farà sentire e non poco.

LA PRESENTAZIONE DI DALOT E HAUGE

Infortunio Calhanoglu, chi lo sostituisce

Per fortuna Pioli ha diverse opzioni per sostituire Calhanoglu. La più immediata, in attesa di ulteriori valutazioni nei prossimi giorni, è Brahim Diaz. Infatti lo spagnolo preferisce giocare in quella posizione in modo da agire fra le linee e creare difficoltà alle difese avversarie. Il Celtic però è una squadra molto fisica e lui potrebbe avere qualche difficoltà. In ogni caso ha già dimostrato di poter tener testa anche a chi è più grosso di lui.

Un’altra opzione è Rade Krunic, schierato in quella posizione da Pioli durante il secondo tempo di Inter-Milan (con Calhanoglu a sinistra al posto di Leao). Il bosniaco garantisce fisicità ma soprattutto inserimenti e movimenti senza palla. Può essere la mossa giusta se il Milan imposta un determinato tipo di partita.

LA RIVELAZIONE DELL’AGENTE DI KJAER