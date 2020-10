Sportmediaset – Infortunio Rebic, nuovo controllo: obiettivo Milan-Roma

L’infortunio di Ante Rebic lo ha tolto dalla disponibilità del Milan per settimane. Ecco le ultime sulle condizioni del suo gomito.

Il Milan sta andando a gonfie vele, ma nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno di un titolare assoluto del proprio attacco.

Ante Rebic è fermo dalla seconda giornata di campionato (2-0 a Crotone) per l’infortunio al gomito, a seguito di una brutta lussazione.

Oggi Sportmediaset ha dato le ultime indicazioni sul rientro del calciatore croato, che in estate è divenuto al 100% di proprietà Milan.

Rebic nella giornata di domani effettuerà un’importante e decisiva visita di controllo, per stabilire se l’infortunio al gomito sia rientrato completamente, o se ci vorrà ancora del tempo per un recupero definitivo.

L’ex Eintracht Francoforte ha un obiettivo: essere a disposizione di mister Pioli per Milan-Roma, match che si disputerà a San Siro lunedì prossimo.

Intanto è certa la sua assenza per il match di giovedì in casa del Celtic Glasgow. Come esterno sinistro Pioli dovrebbe puntare ancora su Rafael Leao, tra i migliori nel derby vinto sabato contro l’Inter.

