Celtic-Milan, i convocati di Pioli: out Duarte e Calhanoglu, c’è Conti

Stefano Pioli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per l’impegno di Europa League. In Celtic-Milan assenti Leo Duarte e Hakan Calhanoglu.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Celtic Glasgow-Milan, partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020/2021.

Nell’elenco non risultano Leo Duarte e Hakan Calhanoglu. Il primo è guarito dal Covid-19, ma non ha potuto essere ancora inserito nelle convocazioni. Invece il turco ha accusato una distorsione della caviglia sinistra e dovrebbe saltare le prossime tre gare. Presente, invece, Andrea Conti. Out, ma non è una novità, Mateo Musacchio e Ante Rebic. Idem Matteo Gabbia, ancora positivo al coronavirus.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.

💪 #CelticMilan: #UEL Group H 💪 The 22-man squad heading to Glasgow

I 22 convocati per la trasferta di Glasgow

#SempreMilan pic.twitter.com/wa9PbQExBB — AC Milan (@acmilan) October 21, 2020

