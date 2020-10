Milan, infortunio Calhanoglu: gli ultimi aggiornamenti

Hakan Calhanoglu si è infortunato ieri alla caviglia. Il talento turco ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del dieci

Aggiornamenti legati ad Hakan Calhanoglu e il suo infortunio. Il turco del Milan, come ampiamente detto, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra durante l’allenamento di ieri. Un problema che ha fatto allarmare tutto l’ambiente rossonero ma dopo la paura è tornato il sereno: l’ex Bayer Leverkusen al massimo starà fuori, infatti, 7-10 giorni.

Stamani Calhanoglu, come riporta Calciomercato.com, ha la caviglia meno gonfia ma sente ancora dolore. Niente sfida al Celtic, in Europa League, ma si proverà a recuperarlo per la partita di campionato di lunedì contro la Roma. Molto più probabile la sua presenza a San Siro, tre giorni dopo, con lo Sparta Praga, quando potrebbe essere convocato anche Ante Rebic.

Il croato è tornato a lavorare sul campo, svolgendo un lavoro differenziato, che proseguirà per una settimana. Anche per l’ex Eintracht Francoforte, dunque, niente sfida alla Roma.

