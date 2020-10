Ex Milan, Laxalt: “Sarà partita aggressiva. Celtic grande opportunità”

Diego Laxalt ha lasciato il Milan per trasferirsi al Celtic nell’ultima finestra di mercato. Giovedì affronterà i rossoneri da avversario in Europa League.

Il destino ha voluto che Diego Laxalt affrontasse subito il suo passato in Europa League. Il terzino uruguaiano, passato al Celtic nell’ultima sessione di mercato, giocherà contro il Milan nella competizione europea. In conferenza stampa alla vigilia della gara, Laxalt è sembrato ben concentrato sul match di domani: “Sarà una partita aggressiva. Il Milan ha delle debolezze, come ogni squadra, ma sarà complicato e difficile. Spero di aiutare la squadra”.

Il passaggio al Celtic è stata una sorta di salvezza per l’ex rossonero, che stava trovando poco spazio con il tecnico Stefano Pioli: “Per me è una grande opportunità. Sto facendo il massimo e so che arriverà il mio momento“. Diego Laxalt conosce bene il Milan ed è un’arma in più per il Celtic: “Non devo essere io a indicare come affrontare l’allenatore.

