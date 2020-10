Celtic-Milan, osservato speciale Ajer: i retroscena dell’ultimo mercato

Kristoffer Ajer piace al Milan, che ha provato a prenderlo nell’ultimo calciomercato e che lo osserverà domani proprio contro il Celtic.

Non è un segreto che il Milan abbia cercato di prendere Kristoffer Ajer nell’ultima finestra del calciomercato. Il tentativo c’è stato, però non è andato a buon fine. Idem per altri difensori centrali.

Domani sera il norvegese affronterà proprio i rossoneri in Europa League con il suo Celtic Glasgow. Ovviamente Paolo Maldini e Frederic Massara lo seguiranno con interesse, nell’ottica di valutare in futuro un eventuale nuovo tentativo. Nel mercato di gennaio probabilmente un nuovo centrale difensivo approderà a Milanello.

Calciomercato Milan, Ajer ancora nel mirino?

Il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan aveva offerto, tra prestito e diritto di riscatto, circa 15 milioni di euro per Ajer. Il Celtic Glasgow ha respinto la proposta, dato che il cartellino del giocatore viene valutato sui 25 milioni. Troppa distanza tra le parti per pensare di raggiungere un accordo.

Recentemente il 22enne norvegese ha confermato l’interesse rossonero nei suoi confronti. Ma adesso è concentrato sulla sua attuale squadra e, dopo il derby perso contro i Rangers, punta a ben figurare in Europa League proprio contro il Milan. Sa che avrà gli occhi di Maldini puntati addosso, quindi ci terrà particolarmente a mettere in campo una buona prestazione.

La società di via Aldo Rossi continuerà a seguire Ajer, come altri difensori centrali, nei prossimi mesi per poi prendere una decisione a ridosso dell’inizio della sessione del calciomercato prevista per gennaio 2021. Salvo sorprese, un innesto nel reparto difensivo di Stefano Pioli arriverà.

