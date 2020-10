Franco Baresi sindaco di Milano? È tra i possibili candidati

C’è anche Franco Baresi tra i papabili candidati per le elezioni a sindaco di Milano. Il centrodestra pensa anche all’ex difensore del Milan.

Franco Baresi è da anni brand ambassador del Milan, ma nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità per il suo futuro. Infatti, non viene escluso un suo approdo in politica.

Oggi il Corriere della Sera scrive che il leggendario numero 6 rossonero è tra i nomi presi in considerazione dalla coalizione di centrodestra per la candidatura a sindaco di Milano. Nel 2021 ci saranno le elezioni e i partiti devono decidere su chi puntare.

Tra i profili emersi ci sono anche quelli di Paolo Veronesi, Sergio Dompé, Flavio Cattaneo, Ferruccio Resta e il già sindaco Gabriele Albertini. I leader politici Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni in un incontro hanno messo sul tavolo le proprie proposte e cercheranno di arrivare a un accordo quanto prima.

Da capire se effettivamente Baresi possa essere interessato alla prospettiva di candidarsi a sindaco di Milano, un impegno molto gravoso e che provoca un’esposizione pubblica e mediatica che forse una persona riservata come lui non cerca. È legatissimo alla città e ha a cuore il suo futuro, però ci sorprenderebbe un po’ vedere Franco in politica.

