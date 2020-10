Milan, Rebic ancora fermo: ecco quando torna

Ante Rebic salterà la sfida contro il Celtic ma quasi certamente anche quella di Serie A con la Roma. Ecco quando dovrebbe tornare il croato

Non solo Hakan Calhanoglu. Contro Celtic e Roma mancherà anche un altro pilastro di Stefano Pioli, Ante Rebic. Il croato è sempre alle preso con il problema al gomito, che lo ha fermato nel match con il Crotone e che non gli dà ancora pace.

L’ex Eintracht Francoforte ieri – come riporta il Corriere dello Sport – si è rivisto sul campo per svolgere un lavoro differenziato. Un lavoro a parte che dovrebbe proseguire per una settimana, impedendogli dunque di giocare la sfida fondamentale contro i giallorossi. Non è ancora il tempo per il gomito di avere contrasti di gioco.

Al posto di Rebic dovrebbe esserci ancora una volta Leao, che tanto bene ha fatto nel derby ma non è esclusa la possibilità che Pioli lanci dal primo minuto Hauge. Il norvegese, arrivato dal Bodo, è certamente tra i calciatori più in forma e potrebbe avere la possibilità di far il suo esordio dal primo minuto con la maglia rossonera.

