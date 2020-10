Calciomercato Milan – Colpo dalla Polonia: caccia al giovane centrocampista

Il Milan è sulle tracce di un interessante calciatore polacco, sul quale vi è una foltissima concorrenza tutta italiana.

Continua anche a calciomercato chiuso la caccia da parte del Milan ai giovani talenti internazionali.

I rossoneri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono sulle tracce di Filip Marchwinski, talentuoso centrocampista polacco classe 2002.

Il diciottenne gioca nel Lech Poznan, dove ormai è considerato un titolare. Prestazioni positive ed anche qualche gol decisivo in patria per Marchwinski, che non a caso è finito sotto i riflettori in breve tempo.

Il Milan è molto interessato al polacco, ma la concorrenza italiana è già folta. Pare che anche Inter, Sampdoria e Torino stiano osservando Marchwinski. E non manca anche qualche sondaggio a livello internazionale.

Marchwinski è un trequartista che può adattarsi anche ad agire qualche metro più indietro. Ha tecnica e continuità nel suo modo di giocare. In Serie A ritroverebbe inoltre numerosi suoi connazionali, visto che da anni i talenti polacchi sembrano trovarsi a loro agio nel campionato italiano.

