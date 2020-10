Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: le ultime dalla Spagna

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu tiene in ansia i tifosi del Milan. Le ultime novità legate al prolungamento del contratto del turco arrivano dalla Spagna

Dell’importanza di Hakan Calhanoglu ne abbiamo ampiamente parlato. Il turco, con l’arrivo di Stefano Pioli, che lo ha riportato nella sua posizione naturale, quella di trequartista, è diventato fondamentale per il gioco del Milan, tanto quanto Zlatan Ibrahimovic.

E’ indubbio che i rossoneri non possono fare a meno dell’ex Bayer Leverkusen e proprio per questo il club farà di tutto per rinnovargli il contratto, che attualmente scade il prossimo 30 giugno. Le ultime notizie non sono tra le più confortanti: dalla Spagna – TodoFichajes – confermano che la prima richiesta dell’entourage di Calhanoglu sarebbe di 6 milioni di euro netti a stagione.

Praticamente più del doppio visto che attualmente ne prende 2,5. La trattativa vive dunque una situazione di stallo ma il Milan è ancora ottimista, consapevole del fatto che la volontà di Hakan è quella di continuare la propria avventura con i colori rossoneri addosso.

