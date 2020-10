Europa League, gruppo H: la classifica dopo Celtic-Milan

Il Milan si prende subito la testa della classifica del gruppo Ha di Europa League. I rossoneri salgono a tre punti così come il Lille che vince a Praga contro lo Sparta.

Il Milan di Stefano Pioli non sbaglia all’esordio e si prende tre punti, fondamentali per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri con il 3 a 1 in trasferta inflitto al Celtic sono al primo posto in classifica nel gruppo H a pari punti con il Lille che a Praga ha calato il poker.

I francesi hanno sfruttato al massimo la superiorità numerica, per via dell’espulsione di Krejci, che non ci sarà contro il Milan, imponendosi 4 a 1. Successo targato Yazici, autore di una tripletta. E’ solo la prima giornata ma può già dire tanto: il prossimo turno, infatti, metterà di fronte i rossoneri ai cechi, mentre il Lille affronterà il Celtic. Due match che potrebbero subito indirizzare il girone.

Europa League, classifica gruppo H dopo Celtic-Milan e Sparta Praga-Lille.

