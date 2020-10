Coronavirus, Ronaldo ancora positivo: salta la sfida a Messi

Niente da fare per Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese rischia seriamente di saltare anche il big match Juventus-Barcellona.

Ancora quarantena per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus sembra essere risultato ancora positivo, almeno secondo le informazioni di Correio de Manha, noto quotidiano portoghese.

CR7 aveva avuto il responso del tampone positivo al Covid-19 durante la permanenza in Portogallo, in ritiro con la propria Nazionale. Ad una settimana dal primo test, Ronaldo non si è ancora negativizzato.

Brutte notizie dunque per lui e per la Juve. Ronaldo infatti salterà sicuramente il big match contro il Barcellona in Champions League. Da protocollo UEFA infatti un calciatore, per poter essere disponibile alla gara, deve dimostrare di essere negativo al virus almeno una settimana prima.

Il duello del 28 ottobre contro il suo avversario storico Leo Messi dunque rischia seriamente di saltare. Domani Ronaldo farà un altro tampone, per capire se possa essere recuperabile almeno per la prossima giornata di campionato.

