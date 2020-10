Mancini, il messaggio anti-Covid fa scatenare il web

Il messaggio sui social del c.t. azzurro Roberto Mancini ha già fatto scatenare tantissimi utenti per la polemica in particolare sui media.

Roberto Mancini fa insorgere gli utenti sul web. Un’immagine pubblicata per commentare la annosa questione Covid sta facendo molto discutere.

Il commissario tecnico azzurro oggi ha pubblicato tra le proprie stories di Instagram una sorta di meme ironico e polemico. Un’immagine che ritrae un paziente sul letto d’ospedale accudito da una dottoressa.

Il medico chiede al paziente: “Hai idea di come ti sei ammalato?”. La risposta dell’uomo: “Guardando i TG”. Una critica non troppo velata ai media nazionali, che continuano a dare notizie piuttosto preoccupanti e statisticamente drammatici sulla nuova propagazione del virus a livello nazionale.

Mancini ha già ricevuto diversi commenti e risposte a questa sua presa di posizione. In molti non condividono lo scetticismo di un personaggio così noto come l’allenatore della Nazionale di calcio, altri invece seguono la sua lunghezza d’onda.

Da tempo inoltre il c.t. aveva reso noto il proprio punto di vista anti-Covid. Aveva infatti già pubblicato una citazione tratta dal noto processo di Norimberga, quando il generale nazista Hermann Goering ammise di aver utilizzato la paura come arma principale per sconfiggere i propri nemici giurati.

