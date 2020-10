Calciomercato Milan, Brahim Diaz show | Sorride il Real Madrid

Grande prestazione per Brahim Diaz ieri contro il Celtic con tanto di gol. Ma è il Real Madrid a godere di questo bel momento.

Superlativo il momento di Brahim Diaz. Il giovane talento spagnolo del Milan sta dimostrando di essere un elemento pronto e di grande qualità tecnica.

Il classe ’99 ieri contro il Celtic Glasgow è risultato uno dei migliori in campo, non soltanto per lo splendido gol del momentaneo 2-0. Diaz non ha fatto rimpiangere Hakan Calhanoglu come trequartista puro, candidandosi anche a prossimi incontri.

Stefano Pioli è molto soddisfatto, contento di avere a disposizione come alternativa un calciatore di grande qualità, utilizzabile anche in diversi ruoli dell’attacco.

Il problema è che oltre al Milan a guadagnarci è il Real Madrid. Infatti Diaz è arrivato in rossonero in prestito secco, senza diritto di riscatto, così da poter rientrare in Spagna nella prossima stagione.

Ottime notizie per Florentino Perez, che dunque potrebbe puntare a riportare il 21enne al Real. O altrimenti anche sfruttare la sua crescita ottenendo una plusvalenza sul mercato. Non guadagnerebbe molto il Milan in prospettiva futura, che per trattenere Diaz dovrebbe tornare a trattare direttamente con le merengues.

