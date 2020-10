Brahim Diaz pubblica la foto con Ibrahimovic: “Io e Benjamin Button”

Brahim Diaz ha messo su Instagram e Twitter una foto di lui e Zlatan Ibrahimovic durante Celtic-Milan di Europa League. Simpatico il commento dello spagnolo.

Buona prestazione e gol importante per Brahim Diaz in Celtic-Milan di Europa League. Dopo il vantaggio firmato Rade Krunic, ci ha pensato lui a portare il risultato sul 2-0 nel primo tempo.

Lo spagnolo ha giocato da esterno offensivo, accentrandosi in molte occasioni come in quella che ha portato alla sua rete. È un giocatore che sa agire su tutto il fronte offensivo e la sua duttilità tattica, oltre al suo elevato tasso tecnico, ha rappresentato un fattore importante nella scelta di Paolo Maldini di portarlo a Milanello.

Brahim Diaz sui social network ha celebrato la vittoria del Milan contro il Celtic e ha anche pubblicato una foto di lui con Zlatan Ibrahimovic, leader della squadra. “Io e Benjamin Button” ha scritto nel post, ricordando il famoso personaggio al quale il centravanti svedese si è paragonato.

