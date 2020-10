Calciomercato Milan, rinnovo lontano: Maldini ci riprova

Il Milan non molla Nikola Milenkovic, che sembra sempre più lontano dal rinnovo con la Fiorentina. Nuovo tentativo a gennaio.

Il Milan è sempre alla finestra per Nikola Milenkovic. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il centrale serbo della Fiorentina potrebbe non rinnovare con la società gigliata. Il club viola pur di non perderlo a parametro zero, sembrerebbe orientata ad ascoltare tutte le offerte che perverranno per il difensore a gennaio. Il contratto di Milenkovic scadrà nel 2022.

Il Milan lo monitora da tempo e ne ha parlato con il suo agente Fali Ramadani, senza formulare un’offerta perché considera la valutazione della Fiorentina troppo elevata: 40 milioni. Maldini e Massara a gennaio proveranno a intavolare una trattativa, ma devono fare i conti con la concorrenza dell’Inter, che vuole Milenkovic per rinforzare una difesa che al momento fa acqua da tutte le parti.

