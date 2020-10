Tuttosport – Celtic-Milan, pagelle: Diaz illumina, Dalot deve crescere

Nella vittoria del Milan a Glasgow contro il Celtic, spicca ancora il talento di Brahim Diaz. Diogo Dalot non ancora al meglio.

Il Milan vince ancora ed espugna Glasgow. Tra i protagonisti della vittoria sul Celtic c’è Brahim Diaz, che conferma ancora il suo talento. L’edizione odierna di Tuttosport premia la prestazione dell’ex Real Madrid con un 7 pieno. Tra i migliori c’è anche Kessie, il vero padrone del centrocampo rossonero: una crescita esponenziale che non sembra fermarsi. Voto 7.

Buona anche la partita di Krunic e Hauge, al loro primo gol con la maglia del Milan: 6,5. Stesso giudizio per Ibrahimovic, che in una serata senza lampi riesce comunque a impensierire il Celtic con la sola presenza. Promosso anche Castillejo, che serve l’assist per la rete di Krunic che ha sbloccato la gara.

Da rivedere la prestazione di Diogo Dalot, che non ha mostrato tanta personalità nella partita d’esordio in rossonero: voto 5,5. Sandro Tonali arriva alla sufficienza, ma è più per incoraggiamento che altro.

