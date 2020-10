Balotelli, gaffe al Grande Fratello: battuta sessista, social infuriati

Altra caduta di stile per Mario Balotelli. L’ex attaccante del Milan è stato ospite al GF Vip ma non ha fatto una bella figura in diretta.

Ieri Mario Balotelli è stato ospite in diretta televisiva del Grande Fratello Vip, il noto reality show che va in onda sulle reti Mediaset.

Non ha fatto una gran figura l’ex milanista. Invitato per incontrarsi col fratello Enock, uno dei concorrenti in gara, Balotelli è stato protagonista di una battuta sessista nei confronti della modela Dayane Mello.

Quest’ultima è una vecchia fiamma del calciatore bresciano. In uno scambio di battute incalzato dal presentatore Alfonso Signorini, Mario si è lasciato sfuggire una risposta fuori luogo nei confronti della ragazza presente, come testimonia il video pubblicato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli.

Balotelli che fa la battutina squallida da convinto maschio alfa e le risatine in studio, col conduttore divertito. A Canale 5 si va avanti a proporre modelli meravigliosi, vedo. pic.twitter.com/fJMxjnYWak — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 24, 2020

Una pessima uscita che ha scatenato l’ira del web e dei social network. Balotelli è stato subito tacciato di sessismo e di maleducazione. Lo stesso Signorini lo ha invitato a chiedere scusa alla Mello, ma la figuraccia era ormai divenuta virale.

