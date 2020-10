Roma, il difensore non si allena: salta il Milan?

Brutte notizie per la Roma in vista della sfida contro il Milan di lunedì sera. Un titolare sembra difficilmente recuperabile.

Brutte notizie per la Roma in vista della gara contro il Milan, che si disputerà a San Siro lunedì sera.

I giallorossi sembrano non poter recuperare Chris Smalling. Il difensore inglese, come riferito da Trigoria, anche oggi si è allenato a parte, lontano dal gruppo di Paulo Fonseca.

Non ancora smaltita dunque la distorsione al ginocchio occorsa al classe ’89 la scorsa settimana. Difficilmente Smalling sarà a disposizione della Roma per la difficile trasferta milanese.

Tegola in più per Fonseca, che in difesa farà a meno anche di Gianluca Mancini, da ieri positivo al Covid. A marcare Ibrahimovic sarà dunque una linea arretrata molto giovane, composta dal ventiduenne Ibañez e dal ventenne neo acquisto Kumbulla.

LEGGI ANCHE -> MILAN, SPUNTA UN TESORETTO PER GENNAIO