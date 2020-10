Sportmediaset – Milan-Roma, Calhanoglu ancora in forte dubbio

Ancora molti dubbi sull’utillizzo di Hakan Calhanoglu dal 1′ minuto lunedì durante Milan-Roma. Il turco non è ancora al top.

Le ultime news di Sportmediaset in arrivo da Milanello non danno ancora grosse indicazioni sulle condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il turco è ancora in forte dubbio per la sfida di lunedì tra Milan e Roma. Difficile che il calciatore classe ’94 possa recuperare in tempo dall’infortunio alla caviglia.

Una distorsione comunque sulla via della guarigione, anche se il Milan al momento non sembra propenso a schierare Calhanoglu già nella prossima gara ufficiale.

Stefano Pioli attenderà il responso dall’allenamento di domani di rifinitura, durante il quale Calhanoglu dovrebbe effettuare una sorta di provino per testare la caviglia.

L’impressione è che il numero 10 possa al massimo essere convocato ed andare in panchina. Molto più probabile che possa essere a disposizione per Milan-Sparta Praga, prevista per giovedì in Europa League.

Inoltre Pioli è contento dell’apporto di Brahim Diaz nel ruolo di trequartista, alle spalle di Ibrahimovic. Possibile che questo tandem venga confermato contro i giallorossi.

