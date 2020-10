Benevento-Napoli dal sapore rossonero: Inzaghi vs Gattuso | FOTO

Al Ciro Vigorito si sta giocando Benevento-Napoli, che vede di fronte Pippo Inzaghi e Gennaro Gattuso, abbracci prima del calcio d’inizio

Al Ciro Vigorito di Benevento si sta giocando il derby campano tra i giallorossi e il Napoli. Una sfida speciale, che ha un retrogusto tutto rossonero.

A sfidarsi, infatti, ci sono Pippo Inzaghi e Gennaro Gattuso: l’ex numero 9 e 8 hanno fatto la storia del Milan, soprattutto con Carlo Ancelotti in panchina.

E’ certo che molti tifosi del Diavolo staranno guardando con attenzione il match valevole per la quinta giornata di Serie A. Gattuso e Inzaghi in questo campionato dovranno vedersela anche con la Juventus di Andrea Pirlo, altro grande ex rossonero. In attesa magari di Alessandro Nesta e Christian Brocchi, che in Serie B sanno guidando rispettivamente Frosinone e Monza.

