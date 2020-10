Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la conferma di Pioli

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Gigio Donnarumma e del suo contratto. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero

Il futuro di Gianluigi Donnarumma tiene in ansia i tifosi del Milan. L’estremo difensore rossonero ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come ampiamente detto, la volontà del classe 1999 è quella di continuare a giocare con il Diavolo ma serve un accordo sul rinnovo.

Bisogna fare i conti soprattutto con Mino Raiola, agente con cui non è certo facile trattare ma in casa Milan si respira ottimismo per via della volontà di Donnarumma. Maldini e Massara sono a lavoro per convincere il procuratore.

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, alla viglia della sfida di San Siro contro la Roma, si è così espresso in merito al futuro del portiere campano: ”Donnarumma è un ragazzo più grande della sua età. La sua crescita c’è sotto tutti i punti di vista, dall’alimentazione alla cura dei particolari. È già di altissimo livello, ma deve continuare così. Sono soddisfatto della sua crescita. La società è al lavoro per il rinnovo”.

