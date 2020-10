Ex Milan, Flamini: “Vorrei portare il Monza in A”

Mathieu Flamini si candida per il Monza. L’ex rossonero vorrebbe ricominciare dal club di Berlusconi, dopo essersi svincolato dal Getafe più di un anno fa.

Mathieu Flamini chiama Galliani: vuole portare il Monza in Serie A. In un’intervista rilasciato a Sport Week, l’ex centrocampista del Milan ha rivelato che vorrebbe tornare a giocare e vorrebbe aiutare il club di Berlusconi ad approdare nella massima serie.

Flamini si è svincolato dal Getafe nel giugno 2019 ed è attualmente senza squadra. Sarebbe comunque un innesto di qualità in Serie B, che si aggiungerebbe ad una rosa all’altezza e in grado di competere per la promozione. Il rapporto del francese con Galliani e Berlusconi è sempre stato ottimo e questo potrebbe facilitare il ritorno di Flamini al calcio giocato. Al momento non c’è alcuna trattativa, ma nelle prossime settimane potrebbe esserci un altro pezzo del vecchio Milan al Monza, che punta sempre in grande.

