Calciomercato Milan, contatti con l’agente di Hlozek: il prezzo

Il Milan ha messo nel mirino Adam Hlozek, giovane attaccante dello Sparta Praga. Già avviati i dialoghi con il procuratore del giocatore.

Il Milan giovedì sera a San Siro sfiderà lo Sparta Praga e ci sarà un giovane talento della squadra ceca che sarà un osservato speciale. Ci stiamo riferendo ad Adam Hlozek.

Si tratta di un attaccante di 18 anni ritenuto un potenziale top player per il futuro. Già adesso sta mostrando ottime qualità e ha margini di miglioramento notevoli. In questa stagione 4 gol e 6 assist in 7 partite, numeri niente male. La squadra di Stefano Pioli tra pochi giorni in Europa League avrà modo di affrontarlo direttamente.

Mercato Milan, sfida al Lipsia per Hlozek

Secondo le ultime news di calciomercato provenienti da Todofichajes.com, il Milan è concretamente sulle tracce di Hlozek e ha nel Lipsia la concorrente maggiore nella corsa al giocatore. Entrambe le squadre sono interessate ad acquistare il talento ceco nella sessione di mercato prevista per gennaio 2021.

Ci sono già stati dei contatti con l’agente del calciatore, il cui contratto con lo Sparta Praga è in scadenza a giugno 2022. Il club ceco sa che non potrà andare oltre la prossima estate per effettuare la cessione del proprio gioiello. Per massimizzare il ricavo sarà costretto a venderlo quanto prima, altrimenti rischierebbe di perderlo per un prezzo basso o persino a parametro zero.

Per acquistare Hzolek ci vogliono almeno 15 milioni di euro. Lo Sparta Praga sa che nelle prossime settimane più società si faranno avanti e spera che si scateni un’asta. Ancora non è chiara la preferenza del ragazzo, che dovrà valutare la soluzione migliore per il proprio futuro.

