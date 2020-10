Calciomercato Milan, idea argentina per la difesa

Dalla Spagna giungono rumors di calciomercato inerenti contatti presi dal Milan per Ezequiel Garay, difensore ex Valencia oggi svincolato.

Nell’ultima sessione del calciomercato al Milan è mancata una “ciliegina” finale, ovvero l’acquisto di un nuovo difensore centrale. La società rossonera ha effettuato tentativi per più profili, ma senza trovare l’accordo su formula e cifre.

Discorso rinviato alla prossima finestra invernale, quando Paolo Maldini e Frederic Massara probabilmente riproveranno a regalare un centrale difensivo a Stefano Pioli. Tuttavia, dalla Spagna non escludono che un innesto nel reparto arretrato possa arrivare prima dal mercato degli svincolati.

È Todofichajes.com a rivelare che il Milan ha avuto dei contatti con l’agente di Ezequiel Garay, 34enne difensore argentino rimasto libero dopo la scadenza del contratto con il Valencia. Può trasferirsi in una nuova squadra a parametro zero e la dirigenza rossonera sta valutando la possibilità di tesserarlo.

Garay è un giocatore di grande esperienza ed è molto motivato ad intraprendere una nuova esperienza calcistica. Non direbbe no al Milan, anche se ha anche altre opzioni in ballo. Nei prossimi giorni possono emergere novità sul futuro del difensore sudamericano, che può rappresentare una discreta alternativa alla coppia titolare Kjaer-Romagnoli se non avrà problemi fisici.

Nelle ultime stagioni ha patito diversi infortuni. L’ultimo è stato la rottura del legamento crociato a inizio febbraio che lo ha tenuto lontano dal campo per molti mesi. La sua tenuta fisica è un aspetto che ogni club deve ben valutare prima di scegliere di ingaggiarlo.

