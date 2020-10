Hauge positivo al Covid, il padre: “Buona guarigione”

Il padre di Jens-Petter Hauge ha voluto augurare il meglio a suo figlio ed a Gigio Donnarumma dopo il tampone positivo di oggi.

Settimana davvero incredibile quella di Jens-Petter Hauge. Il talento norvegese è passato dalla gioia per il primo gol con il Milan in Europa, al rammarico per la positività al Covid.

Hauge oggi è risultato infatti positivo al test del tampone e, pur asintomatico, sarà costretto a restare fuori per alcuni incontri ufficiali.

Suo padre, Jan Ingvald Hauge, è ormai un simpatizzante rossonero. Segue con attenzione l’avventura del figlio in maglia milanista. Perciò su Twitter ha voluto subito augurare pronta guarigione a Hauge ed anche a Gianluigi Donnarumma, altro calciatore risultato positivo.

